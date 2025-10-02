Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stimmen im Kopf - Stranger Crimes

Folge vom 02.10.2025: Bestatter des Grauens

60 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 12

Den Familien versprachen die Betreiber eines Bestattungsunternehmens in Colorado einen letzten würdevollen Abschied – mit umweltfreundlichen „grünen“ Beisetzungen, ohne Einbalsamierung und Sarg. Doch was wirklich geschah, sprengt die Vorstellungskraft: Sie stapelten hunderte verwesender Leichname in einem ungekühlten Raum und versendeten gleichzeitig gefälschte Aschebehälter an die Angehörigen. Als das grauenvolle Toten-Lager mit mumifizierten Überresten, Schimmel und Insekten entdeckt wird, erleben die Familien einen Alptraum. Doch das Ausmaß dieses Betrugs geht noch weiter.

