Stimmen im Kopf - Stranger Crimes
Folge vom 23.10.2025: Mary Louise Day
61 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
1981 verschwindet die 13-jährige Mary Louise Day spurlos aus ihrem Zuhause. Zurück bleibt nur ihr leeres Zimmer – keine Zeugen, keine Spuren, keine Erklärungen. Während die Polizei im Dunkeln tappt, schwindet die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Jahrzehnte später die unerwartete Wende: Eine Frau meldet sich und behauptet, Mary zu sein. Doch ist sie wirklich das verschwundene Mädchen oder eine Fremde, die ihre Identität annahm? Ermittler und Marys Familie stehen vor einem Rätsel aus Erinnerung, DNA-Tests und widersprüchlichen Aussagen. Ein Fall voller Geheimnisse, Täuschungen und schockierender Wendungen.
Genre:Dokumentation, Krimi
