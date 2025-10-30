Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stimmen im Kopf - Stranger Crimes

Elisa Lam

TLCFolge vom 30.10.2025
Elisa Lam

Stimmen im Kopf - Stranger Crimes

Folge vom 30.10.2025: Elisa Lam

Folge vom 30.10.2025Ab 12

Ein rätselhaftes Verschwinden, ein verstörendes Video und ein Hotel voller dunkler Geheimnisse: Der Fall Elisa Lam ging 2013 um die Welt. Die junge kanadische Studentin verschwindet spurlos im berüchtigten Cecil Hotel in Los Angeles. Kurz darauf taucht ein Überwachungsvideo auf, das viral geht: Elisa im Aufzug, nervös, als ob sie verfolgt würde. Wochen später entdeckt man ihre Leiche in einem Wassertank auf dem Hoteldach. Wie kam Elisa dorthin? War es Unfall, Mord oder etwas Unerklärliches? Bis heute ranken sich Legenden und Mythen um einen der mysteriösesten True-Crime-Fälle unserer Zeit.

