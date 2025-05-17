Stockinger: Das Geheimnis der Krimmler FälleJetzt kostenlos streamen
Stockinger
Folge 33: Stockinger: Das Geheimnis der Krimmler Fälle
48 Min.Folge vom 17.05.2025
Der Großgrundbesitzer Schmidinger stürzt bei einem Ausflug mit seiner Tochter Amelie die Krimmler Wasserfälle hinunter. Amelie hat den Spaziergang gefilmt und so auch Aufnahmen des Unfalls gemacht. Als Stockinger die Aufzeichnungen überprüft, findet er Hinweise, die ihn an einem Unfall zweifeln lassen. Bildquelle: ORF/Taurus
