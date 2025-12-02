Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stockinger (7/14): Pfeile im Tennengau

ORF IIIStaffel 1Folge 42vom 02.12.2025
47 Min.Folge vom 02.12.2025

Johann Pachernegg wird in seiner Villa von einem Einbrecher tödlich verletzt. Der Schwiegersohn behauptet, dass ein wertvolles Bild verschwunden sei. Stockinger findet heraus, dass bei dem Einbruch gar nichts gestohlen wurde. Als er das Bild schließlich entdeckt, entpuppt es sich als Fälschung. Stockinger kann einen weiteren Mord verhindern. Besetzung: Karl Markovics (Stockinger Ernst) Anja Schiller (Stockinger Karin) Sandra Cervik (Antonella Simoni) Hans Peter Heinzl (Oberst Dr. Brunner) Herbert Fux (Michael Fuchs) Pinkas Braun (Dornrade) Johannes Silberschneider (Diener) Paul Rumpel (Pachernegg) Jürgen Tarrach (Ehrlich) Peter Strauss (Kotnik) Regie: Hans Werner Drehbuch: Alfred Paul Schmidt Bildquelle: ORF/Taurus

