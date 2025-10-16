STÖCKL
Folge vom 16.10.2025: STÖCKL vom 16.10.2025
57 Min.Folge vom 16.10.2025
Zu Gast bei Barbara Stöckl sind diesmal das Musik-Duo Paul Pizzera & Otto Jaus, Designerin Brigitte Just, Schauspielerin Gerti Drassl und Gaming-Expertin Johanna Pirker. Pizzera & Jaus feiern ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum, sprechen über ihre Kinokomödie "Neo Nuggets" und den Erfolg ihres neuen Songs "Zweifelturm". Brigitte Just erzählt, wie sie von der Stylistin zur Malerin und Autorin wurde und stellt ihr Kinderbuch „Luna-Loi“ vor. Gerti Drassl zeigt im Psychothriller "Welcome Home Baby" neue Facetten und erinnert sich an eine Begegnung mit Michael Haneke. Johanna Pirker spricht über ihr Buch „The Game is On“ und erklärt, welchen Einfluss Computerspiele auf Lernen und Gesellschaft haben. Bildquelle: ORF/Klaus Titzer
