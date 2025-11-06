STÖCKL
Barbara Stöckl begrüßt die Schauspielerin Verena Altenberger, Militärexperte Gerald Karner, Liedermacher Joesi Prokopetz und Sängerin Sabine „Sassy“ Holzinger. Schauspielerin Verena Altenberger ist ab 13. November in „Das Leben der Wünsche“ im Kino zu sehen. Bei „Stöckl“ spricht die Salzburgerin, die sich regelmäßig für gesellschaftspolitische Anliegen einsetzt und zuletzt auch mit dem Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen in Uganda war, über wechselnde Wünsche und persönliche Herausforderungen, die mit neuen Filmrollen verbunden sind. „Wenn wir über Kriege reden, müssen wir auch über Frieden sprechen“, sagt Brigadier und Unternehmer Gerald Karner, der auch im ORF regelmäßig als sicherheits- und geopolitischer Kommentator befragt wird. Warum Europa unterschätzt wird und wie der Aufstieg zur militärischen, wirtschaftlichen und technologischen Supermacht gelingen kann, skizziert der Militärexperte im Gespräch mit Barbara Stöckl. Vor wenigen Jahren hat Liedermacher & Kabarettist Joesi Prokopetz – der mit seinem musikalischen Bühnenpartner und Freund Wolfgang Ambros als Begründer des Austro-Pop gilt – das Krimi-Genre für sich entdeckt. In seinem neuen Buch „Die Blume aus dem Gemeindebau“ schreibt er die Geschichte der mysteriösen „Blume“ aus dem gleichnamigen Kult-Song weiter und führt die Leserinnen und Leser in die Wiener Rotlichtszene der 1970er-Jahre. Mit dem Debüt-Album „SASSY!“ meldet sich Sängerin Sabine „Sassy“ Holzinger mit einem kraftvollen Zeichen zurück. „Es hat in meinem Leben immer Musik gegeben“, sagt die frühere „Die Seer“-Frontsängerin und erzählt im Nighttalk über den Neuanfang als Solokünstlerin, über ihre künstlerischen Wegbegleiter und was sie als Vocal Coach von ihren Schülerinnen und Schülern lernen kann. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner