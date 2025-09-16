Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stöckl Live - Miteinander reden: Integration oder Illusion?

ORF2Staffel 1Folge 4vom 16.09.2025
97 Min.Folge vom 16.09.2025

Österreich hat in den vergangenen zehn Jahren große Anstrengungen unternommen, um Migration zu gestalten und Integration zu ermöglichen. In der Publikumsdiskussion wurde darüber diskutiert, wie die Ereignisse 2015 uns als Gesellschaft verändert haben. Zu Wort kamen Bürger, die offen über ihre Ängste und Sorgen sprachen, Helfer berichteten von Erfolgen und Begegnungen und Flüchtlinge erzählten von ihren Erfahrungen.

