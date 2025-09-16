Stöckl Live - Miteinander reden: Integration oder Illusion?Jetzt kostenlos streamen
Stöckl live
Folge 4: Stöckl Live - Miteinander reden: Integration oder Illusion?
97 Min.Folge vom 16.09.2025
Österreich hat in den vergangenen zehn Jahren große Anstrengungen unternommen, um Migration zu gestalten und Integration zu ermöglichen. In der Publikumsdiskussion wurde darüber diskutiert, wie die Ereignisse 2015 uns als Gesellschaft verändert haben. Zu Wort kamen Bürger, die offen über ihre Ängste und Sorgen sprachen, Helfer berichteten von Erfolgen und Begegnungen und Flüchtlinge erzählten von ihren Erfahrungen.
