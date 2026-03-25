Stöckl live: Abnehmen - Schlank um jeden Preis?Jetzt kostenlos streamen
Stöckl live
Folge 5: Stöckl live: Abnehmen - Schlank um jeden Preis?
98 Min.Folge vom 25.03.2026
Übergewicht ist in Europa weit verbreitet. Obwohl Abnehmspritzen vielen Hoffnung geben, brechen über die Hälfte die Behandlung früh ab und nehmen danach rasch wieder zu. "Stöckl live" beleuchtete Nutzen, Risiken und warum Lebensstiländerungen zentral bleiben. Die Sendung thematisierte zudem Körperbild, die Grenzen des BMI, steigendes Übergewicht bei Kindern sowie praktische Ansätze für Bewegung und Ernährung. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
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