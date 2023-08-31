STÖCKL
Zwei besondere Freunde waren im Jahr 2023 zu Gast bei Barbara Stöckl: Musiker Hubert von Goisern und der langjährige Journalist Heinz Nußbaumer, der im Oktober 2025 im Alter von 82 Jahren verstarb. "Mein brüderlicher Freund" war Hubert von Goiserns Bezeichnung für Heinz Nußbaumer. Heinz Nußbaumer begegnete als Journalist wie auch als Pressesprecher der Bundespräsidenten Kurt Waldheim und Thomas Klestil den Mächtigen auf der ganzen Welt und war Zeuge vieler zeithistorischer Ereignisse. Diese Erlebnisse seines Freundes interessieren den politisch engagierten Hubert von Goisern ganz besonders. Im Gespräch mit Barbara Stöckl sprachen die beiden aber auch über gemeinsame persönliche Erlebnisse – wie etwa eine abenteuerliche Kanufahrt auf der Traun. Bildquelle: ORF/ORF/Günther Pichlkostner