STÖCKL
Folge vom 13.11.2025: STÖCKL vom 13.11.2025
Barbara Stöckl im Gespräch mit Schauspieler Simon Schwarz, Ex-Kombinierer & Autor Felix Gottwald, Schauspielerin & Kulturaktivistin Mercedes Echerer und Architektin & Autorin Caroline Rodlauer. Die Moderatorin Barbara Stöckl steht für Kompetenz, Glaubwürdigkeit, Offenheit und Neugier. Sie sucht nicht die Konfrontation, sie entdeckt den Menschen hinter der Persönlichkeit: Alles, was die Gäste bewegt, kann zur Sprache kommen – ihre Geschichte, ihre Zukunftsbilder. Spannung und Unterhaltung garantiert auch die Konstellation der Gäste untereinander, denn der Spannungsbogen reicht von jenen, die großen Erfahrungsschatz haben, zu jenen, deren größtes Gut der unverbrauchte Blick auf kühne Zukunftsvisionen ist. Bei „STÖCKL“ trifft Erfahrung auf Neues, finden große Themen unserer Zeit und die privaten Ereignisse der Gäste zu einem interessanten Ganzen zusammen. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner