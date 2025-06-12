STÖCKL Spezial vom 12.06.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 12.06.2025: STÖCKL Spezial vom 12.06.2025
Nach dem schockierenden Amoklauf in Graz sprach Barbara Stöckl unter anderem mit Bischof Glettler und Therapeutin Leibovici-Mühlberger über Trauer, Zusammenhalt und den Weg zurück ins Vertrauen. Ein bewegendes Gespräch über Heilung in schweren Zeiten. Die aktuelle Spezialsendung "Stöckl" widmete sich unter dem Motto "Graz - wir halten zusammen" den aktuellen Ereignissen und Herausforderungen. Gemeinsam mit ihren Gästen wird Moderatorin Barbara Stöckl die aktuelle Situation besprechen und einordnen. Martina Leibovici-Mühlberger ist Ärztin, Psychotherapeutin und Expertin für Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen. Sie erklärt, wie junge Menschen heute mit Unsicherheit und Angst umgehen und spricht über das oft verdrängte Thema Einsamkeit im Jugendalter. Was brauchen Jugendliche in Zeiten wie diesen? Hermann Glettler, Familienbischof und langjähriger Seelsorger in Graz, schreibt in seinem Buch "Nicht den Hass, die Liebe wählen" über Hoffnung in einer verwundeten Gesellschaft. Golli Marboe, Medienexperte und Vortragender, engagiert sich seit dem Suizid seines Sohnes intensiv in der Suizidprävention an Schulen. Welche Sorgen belasten Jugendliche? Welche Präventionsmaßnahmen braucht es? Foto: ORF/Günther Pichlkostner Hilfsangebote im Überblick Für Menschen in seelischen Ausnahmezuständen gibt es Anlaufstellen, die rasch und unkompliziert Hilfe anbieten. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen, aber auch für Männer, die Rat brauchen. • Telefonseelsorge: Tel. 142 (ohne Vorwahl) • Rat auf Draht: Tel. 147 (ohne Vorwahl) • „Reden wir!“ – Steirisches Hilfetelefon: 0800 20 44 22 • Frauenhäuser Steiermark: 0800 202017 • PsyNot: 0800 44 99 33 • Schuldnerberatung: (0 316) 37 25 07 • Männernotruf: 0800 246 247 • Männerinfo-Krisenhotline: 0800 400 777