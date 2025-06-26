STÖCKL
Folge vom 26.06.2025: STÖCKL vom 26.06.2025
Diesmal sind Schauspielerin Mavie Hörbiger, Arzt und Theologe Johannes Huber, Unternehmerin Elisabeth Gürtler, Influencer und Model Peter Mairhofer und Motorsport-Experte Robert Lechner zu Gast bei Barbara Stöckl. Schauspielerin Mavie Hörbiger begeistert seit vielen Jahren am Wiener Burgtheater mit intensiven Bühnenrollen. Derzeit ist die gebürtige Münchnerin auch auf der Kinoleinwand zu sehen: In der Politsatire „Die geschützten Männer“ spielt sie eine der Hauptrollen. Der Arzt, Theologe und Bestsellerautor Johannes Huber setzt sich seit Jahrzehnten mit medizinischen, ethischen und spirituellen Fragen auseinander. In seinem neuesten Buch „Hirnfit bis 100“, das er gemeinsam mit Unternehmerin und Hotelmanagerin Elisabeth Gürtler verfasst hat, geht es um Demenzvorbeugung. „Positiv bleiben, echt sein – und raus in die Berge, wenn’s zu viel wird“ lautet das Lebensmotto von Influencer Peter Mairhofer. Der Tiroler war als Model in New York, Paris und Shanghai tätig. Während der Corona-Pandemie, die beruflich für ihn eine Herausforderung bedeutete, startete er seine Social-Media-Karriere. Robert Lechner wuchs an den Rennstrecken dieser Welt auf. Der Salzburger stammt aus einer renommierten Motorsportfamilie und begann schon selbst in jungen Jahren mit dem Rennfahren. Auch wenn der Traum von der Formel 1 früh endete, blieb er dem Rennsport treu. Heute ist er als Teamchef und Unternehmer erfolgreich und regelmäßig als Formel -1-Experte im ORF zu sehen. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner