STÖCKL
Folge vom 24.07.2025: STÖCKL vom 24.07.2025
Barbara Stöckl im Gespräch mit Christa Kummer, Valentin Bontus, Florian Klenk und Bernhard Paul: Kite-Surfer Valentin Bontus schrieb 2024 Sportgeschichte: seine Sportart, das Kite Surfen, hatte bei den Olympischen Spielen in Paris Premiere – er war dabei und gewann Gold! Seine Geheimzutat für den Gewinn verrät er Moderatorin Barbara Stöckl im Talk. Seit drei Jahrzehnten moderiert Christa Kummer das ORF-Wetter. Nicht alle wissen, dass die Klimatologin und Hydrogeologin auch Theologie studiert hat. Abseits der Kameras engagiert sich die vielseitige Wienerin für eine Zukunft im Einklang mit Natur und Umwelt.Seit den 1970er Jahren schafft es Bernhard Paul, die Menschen mit seiner Kunst zu begeistern. Er ist ein Visionär und Vorreiter, der den Zirkus längst als Theater etabliert hat. Was seine Freundschaft mit Manfred Deix damit zu tun hat, verrät er im Gespräch mit Barbara Stöckl. Journalist und „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk nimmt die Leserinnen und Leser in seinem Buch „Über Leben und Tod“ mit in die Welt tiefer menschlicher Abgründe. Inspiriert von vielen Gesprächen mit Gerichtsmediziner Christian Reiter werden nicht nur skurrile Todesfälle analysiert, sondern unser Umgang mit Leben und Tod thematisiert. Seinen persönlichen Zugang zum Thema beschreibt der Autor im Talk. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner