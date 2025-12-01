Staffel 1Folge 1vom 11.12.2025
Schuss in den OfenJetzt kostenlos streamen
Storage Wars: Barry's Best Buys
Folge 1: Schuss in den Ofen
43 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Wertlose Gegenstände, Müll und leere Kartons sind der Albtraum eines jeden Auktionsbesuchers. Diese Lagerräume erleichtern nicht nur Barrys Portemonnaie, sondern rauben dem Käufer auch den ein oder anderen Nerv.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars: Barry's Best Buys
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Auktion, Sammlerstücke, Reality
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren