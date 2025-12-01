Staffel 1Folge 2vom 11.12.2025
Folge 2: Treffer ins Schwarze
43 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Barry Weiss hat ein Händchen für wertvolle Lagerräume, weshalb er sich während seiner Auktions-Karriere so einige Schmuckstücke sichern kann. Seine besten Käufe bringen dem Geschäftsmann einige tausend Dollar ein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Auktion, Sammlerstücke, Reality
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
