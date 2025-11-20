Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars: Barry's Best Buys
Staffel 1, Folge 3
vom 20.11.2025
43 Min.
Ab 12

Obwohl Barry oft als Einzelgänger auf den Auktionen erscheint, gehen seine Begleiter in die Geschichte von "Storage Wars" ein. Von hübschen Frauen, über Hellseherinnen zu Schlepp-Gehilfen: Wenn es hart auf hart kommt, verlässt Barry sich gerne auf seine Freunde.

ProSieben MAXX

