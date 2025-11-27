Staffel 1Folge 4vom 27.11.2025
Folge 4: Auktionsstratege
43 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Viele Auktionsbesucher haben ihre ganz eigene Strategie, um an wertvolle Gegenstände zu kommen. Auch Barry probiert unterschiedliche Taktiken aus und ist damit erfolgreich. Doch so mancher seiner Pläne geht nach hinten los ...
Genre:Auktion, Sammlerstücke, Reality
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
