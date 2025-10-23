Staffel 1Folge 6vom 23.10.2025
Folge 6: Gemeinsame Sache
43 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Egal ob als persönlicher Ratgeber, Technikgenie oder Möbelpacker: Barry steht seiner Konkurrenz mit Rat und Tat zur Seite - auch wenn er nicht darum gebeten wird.
Storage Wars: Barry's Best Buys
Genre:Auktion, Sammlerstücke, Reality
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
