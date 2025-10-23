Staffel 1Folge 7vom 23.10.2025
Er kam, sah und botJetzt kostenlos streamen
Storage Wars: Barry's Best Buys
Folge 7: Er kam, sah und bot
43 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Barry Weiss zaubert sogar seiner Konkurrenz ein Lächeln ins Gesicht: Mit viel Humor, Kreativität und Erfahrung schafft es der Antiquitätensammler immer wieder, stinknormale Auktionen in einzigartige Erlebnisse zu verwandeln.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars: Barry's Best Buys
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Auktion, Sammlerstücke, Reality
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren