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Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Im Norden nichts Neues

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1vom 04.01.2026
Im Norden nichts Neues

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Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Folge 1: Im Norden nichts Neues

24 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

Paul und sein Sohn Bogart, Rick und Cindy sowie Roy und Ursula versammeln sich im kleinen Örtchen Aurora, das nördlich von Toronto liegt. Dort wollen die Auktionsjäger Gewinne erzielen, indem sie auf verlassene Lagerräume bieten.

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