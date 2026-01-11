Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Auf in den Kampf

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 15vom 11.01.2026
Folge 15: Auf in den Kampf

24 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Roy erscheint zur Auktion in Scarborough als Soldat verkleidet, um zu verdeutlichen, dass er für jeden Kampf bereit ist. Doch seine Konkurrenten geben sich nicht so einfach geschlagen und machen sich zum Gegenangriff bereit.

ProSieben MAXX
