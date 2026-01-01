Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 16: Schlechte Laune
24 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Die Käufer versammeln sich erneut zur Auktion in Scarborough. Ursula nimmt sich vor, nur auf Lager mit Designer-Mode zu bieten. Roy bringt Geschenke für die anderen mit und will sie dadurch verwirren. Doch Cindy hat derart schlechte Laune, dass sie nicht einmal ein Strauß Blumen aufheitern kann.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.