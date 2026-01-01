Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlechte Laune

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 16vom 11.01.2026
Folge 16: Schlechte Laune

24 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

Die Käufer versammeln sich erneut zur Auktion in Scarborough. Ursula nimmt sich vor, nur auf Lager mit Designer-Mode zu bieten. Roy bringt Geschenke für die anderen mit und will sie dadurch verwirren. Doch Cindy hat derart schlechte Laune, dass sie nicht einmal ein Strauß Blumen aufheitern kann.

