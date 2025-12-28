Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 2: Handeln in Orange
24 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Roy reist mit vollen Taschen nach Orangeville und möchte die Gebote der Konkurrenz in die Höhe treiben. Nachdem sie beim letzten Mal leer ausgegangen ist, will Ursula den anderen heute beweisen, dass sie ein gutes Gespür für wertvolle Lagerräume hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.