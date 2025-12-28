Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars - Geschäfte in Kanada

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 04.01.2026
24 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

Die Käufer versammeln sich erneut zur Auktion in Orangeville. Paul bespricht im Voraus die Strategie mit seinem Sohn und weist ihn an, nur zuzuschlagen, wenn es sich wirklich lohnt. Roy versucht derweil, die Konkurrenz abzulenken.

