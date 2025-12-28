Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 4: Überlistet
24 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Die Käufer versammeln sich erneut zur Auktion in Orangeville. Paul bespricht im Voraus die Strategie mit seinem Sohn und weist ihn an, nur zuzuschlagen, wenn es sich wirklich lohnt. Roy versucht derweil, die Konkurrenz abzulenken.
