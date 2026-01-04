Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Ausgegraben

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 04.01.2026
Ausgegraben

Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Folge 5: Ausgegraben

24 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

Bei der Versteigerung in Toronto überträgt Paul die Verantwortung an seinen Sohn. Bogart soll zeigen, was er bereits gelernt hat. Cindy und Rick ersteigern ein Lager, in dem sie eine Tüte voller Pfeilspitzen finden. Werden sie damit Gewinn machen können?

