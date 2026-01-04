Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 5: Ausgegraben
24 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Bei der Versteigerung in Toronto überträgt Paul die Verantwortung an seinen Sohn. Bogart soll zeigen, was er bereits gelernt hat. Cindy und Rick ersteigern ein Lager, in dem sie eine Tüte voller Pfeilspitzen finden. Werden sie damit Gewinn machen können?
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.