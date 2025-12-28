Viel Glück und viel SegenJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 6: Viel Glück und viel Segen
24 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Die Käufer sind erneut in North York und versuchen, versteckte Schätze in den Lagerräumen zu finden. Vor allem Cindy will zur Feier des Tages richtig abräumen - denn Rick hat Geburtstag. Doch ihre Konkurrenten wollen die Party crashen und ebenfalls ein Schnäppchen ergattern.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.