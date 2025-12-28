Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 8: Lagerverkauf
24 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Die Käufer fahren zur nächsten Auktion nach Newmarket. Ursula ist auf der Suche nach hochwertiger Mode für ihren Online-Shop und hofft, in diesem wohlhabenden Ort fündig zu werden. Rick und Cindy haben derweil Heimvorteil, da sie in Newmarket leben.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.