Storage Wars - Geschäfte in Kanada

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 9vom 04.01.2026
Folge 9: Die Besserwisserin

24 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

Ursula bringt ihre große Schwester zur Auktion in Weston mit. Sue besitzt einen eigenen Laden, in dem sie Kleidung verkauft, die Ursula bei Versteigerungen ergattert, und teilt ihrer Schwester ungefiltert ihre Meinung mit. Paul und Bogart ziehen währenddessen mit ihrer Kleidung die Aufmerksamkeit ihrer Kollegen auf sich.

