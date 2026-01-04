Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 9: Die Besserwisserin
24 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Ursula bringt ihre große Schwester zur Auktion in Weston mit. Sue besitzt einen eigenen Laden, in dem sie Kleidung verkauft, die Ursula bei Versteigerungen ergattert, und teilt ihrer Schwester ungefiltert ihre Meinung mit. Paul und Bogart ziehen währenddessen mit ihrer Kleidung die Aufmerksamkeit ihrer Kollegen auf sich.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.