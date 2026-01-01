Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 11vom 25.01.2026
24 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Die Käufer versammeln sich zur Auktion in Cambridge. Roy bringt Bogarts Schwestern mit, und es kommt zum Familienduell zwischen den Kennys. Rick und Cindy haben noch immer kein Datum für ihre bevorstehende Hochzeit, und Ursula ist gestresst und lässt ihre schlechte Laune an den anderen aus.

