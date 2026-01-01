Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 12: Voller Einsatz
24 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Roy kommt mit einem Diktiergerät zur Auktion in seiner Heimatstadt Mississauga, um seine Memoiren für die Nachwelt festzuhalten. Rick will unbedingt ein Datum für seine Hochzeit mit Cindy festlegen, doch Cindy fühlt sich dafür nicht bereit.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.