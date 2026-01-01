Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 12vom 25.01.2026
24 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Roy kommt mit einem Diktiergerät zur Auktion in seiner Heimatstadt Mississauga, um seine Memoiren für die Nachwelt festzuhalten. Rick will unbedingt ein Datum für seine Hochzeit mit Cindy festlegen, doch Cindy fühlt sich dafür nicht bereit.

