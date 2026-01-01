Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Schlock Therapie

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 13vom 25.01.2026
Schlock Therapie

Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Folge 13: Schlock Therapie

24 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Bei der Auktion in Don Mills versucht sich Roy als Therapeut und gibt seinen Kollegen ungebetene psychologische Ratschläge. Ursula hält Ausschau nach Schmuck, da sich dieser gut in ihrem Laden verkaufen lässt. Paul kommt allein zur Versteigerung, da Bogart seine Hochzeit planen muss.

