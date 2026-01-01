Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 4: Unter Adrenalin
24 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12
Zur Versteigerung in Emery tauchen zwei neue Käufer auf: Mike und Armando, die Teilzeit-Hausmeister sind, ersteigern tagsüber Lager. Cindy und Rick sind die Neulinge sofort ein Dorn im Auge. Zwischen Bogart und Paul kommt es erneut zum Streit um das Budget.
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.