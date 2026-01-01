Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 7: Schlagabtausch
24 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
Bei der Auktion in Weston versucht Roy, Unruhe unter den anderen Käufern zu stiften. Ursula hat von seinen Spielchen endgültig genug und geht zum Angriff über. Bogart und Paul wollen sich währenddessen auf ihren Instinkt verlassen und bieten blind.
Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.