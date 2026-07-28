Staffel 2Folge 12vom 28.07.2026
TorschlusspanikJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 12: Torschlusspanik
21 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
In Austin herrscht nach wie vor der Kaufrausch vor. Ein Team geht in die vollen und bietet für einen Lagerraum, der Piñatas beinhaltet. Doch sie sind nicht die einzigen, die die farbenfrohen Objekte ins Auge gefasst haben. Während kurz darauf der Bieterwettstreit ausbricht, macht sich Jenny auf die Suche nach Möbelstücken.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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