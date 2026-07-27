Staffel 2Folge 3vom 27.07.2026
HahnenkampfJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 3: Hahnenkampf
21 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
Die Lagerräume in DeSoto haben einige wertvolle Objekte für die Auktionsbesucher in petto. Das erkennt nicht nur Victor, der schlussendlich gegen seine Konkurrenz den Kürzeren zieht. Ein Unbekannter schnappt den Routiniers einen Schatz vor der Nase weg.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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