Staffel 2Folge 9vom 28.07.2026
Wilde HordeJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 9: Wilde Horde
21 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Die Auktion in der Kleinstadt Ponder scheint sich vor allem unter den Einheimischen herumgesprochen zu haben und somit müssen sich Rick, Bubba, Jenny und Co. gegen eine große Konkurrenz durchsetzen. Auch Victor sucht nach einzigartigen Objekten. Doch als er diese schließlich findet, stellt sich die Frage nach dem Wert.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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