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Storage Wars - Geschäfte in Texas

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 9vom 28.07.2026
Wilde Horde

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Storage Wars - Geschäfte in Texas

Folge 9: Wilde Horde

21 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

Die Auktion in der Kleinstadt Ponder scheint sich vor allem unter den Einheimischen herumgesprochen zu haben und somit müssen sich Rick, Bubba, Jenny und Co. gegen eine große Konkurrenz durchsetzen. Auch Victor sucht nach einzigartigen Objekten. Doch als er diese schließlich findet, stellt sich die Frage nach dem Wert.

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