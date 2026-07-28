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Storage Wars - Geschäfte in Texas

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 1vom 28.07.2026
Die Waffen einer Frau

Die Waffen einer FrauJetzt kostenlos streamen

Storage Wars - Geschäfte in Texas

Folge 1: Die Waffen einer Frau

21 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

Bei der heutigen Auktion will Jenny ihrer männlichen Konkurrenz zeigen, was in ihr steckt. Trotz anfänglichem Zweifel staunen die Männer schlussendlich nicht schlecht, als die Strategie der Käuferin aufgeht. Auch Mary will auf der Auktion durchstarten, doch ihr Teamkollege bremst sie aus.

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