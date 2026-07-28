Staffel 3Folge 2vom 28.07.2026
HitzeschlachtJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 2: Hitzeschlacht
21 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Die Temperaturen in Lake Highlands lassen auch die Gemüter hochkochen, wenn es darum geht, sich einen vielversprechenden Lagerraum unter den Nagel zu reißen. Als dann auch noch alte Bekannte auf der Auktion auftauchen, ist ein hitziger Bieterwettstreit programmiert. Victor hat derweil ganz andere Sorgen ...
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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