Staffel 3Folge 6vom 29.07.2026
Verhängnisvoller KaufJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 6: Verhängnisvoller Kauf
21 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Mary trifft ohne Moe auf der Auktion in Addison ein und schnappt sich direkt ein von ihr ins Auge gefasstes Objekt. Doch schnell stellt sich heraus, dass dieser Kauf ein Nachspiel haben wird - und mit dieser Gewissheit ist sie auf dieser Veranstaltung nicht allein.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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