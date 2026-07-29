Staffel 3Folge 7vom 29.07.2026
Mit halber KraftJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 7: Mit halber Kraft
21 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Auf der Auktion in Arlington zieht ein skurriler Lagerraum Victors Interesse auf sich - Bubba kann darüber nur den Kopf schütteln. Und Jenny hat die Qual der Wahl: Will sie ihr Objekt gegen ein weiteres eintauschen?
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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