Staffel 3Folge 8vom 29.07.2026
Man lernt nie ausJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 8: Man lernt nie aus
21 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Mary und Moe ergattern ihren gewünschten Lagerraum. Doch die Freude über ihren Kauf währt nicht lange, denn hinter den verschlossenen Türen verbirgt sich eine böse Überraschung. Und das ist nicht der einzige Vorfall, der den Auktionsbesuch in Mesquite in einen wahren Kraftakt verwandelt ...
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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