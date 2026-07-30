Staffel 4Folge 12vom 03.08.2026
Der Mühe wertJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 12: Der Mühe wert
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Die Auktionsbesucher sind zu Gast auf einer Veranstaltung in Fort Worth, bei der sich Victor der geballten Power eines Zweierteams stellt. Auch Jenny muss sich allein durchsetzen und hat dabei großen Erfolg.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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