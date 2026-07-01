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Storage Wars - Geschäfte in Texas

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 4vom 31.07.2026
Gut gebräunt

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Storage Wars - Geschäfte in Texas

Folge 4: Gut gebräunt

21 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12

In Pantego lernen die Auktionsbesucher abermals, dass sich die größten Schätze auch in den unscheinbarsten Lagerräumen befinden können. Während der Großteil der Käufer in die Abteile blickt, hat Jenny bereits ihr Objekt der Begierde ausgewählt. Dumm nur, dass auch ein bekanntes Zweierteam für dieses Lager bieten will.

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