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Storage Wars - Geschäfte in Texas

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 7vom 31.07.2026
Rares Angebot

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Storage Wars - Geschäfte in Texas

Folge 7: Rares Angebot

21 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12

Eine kleine Auktion in DeSoto erfordert besondere Taktiken von den Besuchern, denn jeder Käufer will sich einen der wenigen vorhandenen Lagerräume unter den Nagel reißen. Als schließlich auch noch ein unbekanntes, aber zahlungswilliges Gesicht auftaucht, bricht ein wahrer Bieterwettstreit aus.

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