Staffel 4Folge 7vom 31.07.2026
Rares AngebotJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 7: Rares Angebot
21 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Eine kleine Auktion in DeSoto erfordert besondere Taktiken von den Besuchern, denn jeder Käufer will sich einen der wenigen vorhandenen Lagerräume unter den Nagel reißen. Als schließlich auch noch ein unbekanntes, aber zahlungswilliges Gesicht auftaucht, bricht ein wahrer Bieterwettstreit aus.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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