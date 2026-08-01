Staffel 5Folge 1vom 03.08.2026
An der GrenzeJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 1: An der Grenze
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Die Käufer fahren nach Texarkana, einer Stadt, die halb in Texas und halb in Arkansas liegt. Hier will die quirlige Städterin Jenny Objekte im schicken Country-Style für ihre Kunden erwerben. Victor ist sich seiner Konkurrenz bewusst und will deshalb mit seiner ganz eigenen Taktik auf Gold stoßen.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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