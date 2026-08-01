Staffel 5Folge 11vom 05.08.2026
Finger weg!Jetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 11: Finger weg!
21 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Während Mary sich im Kampf um die besten Lagerräume mit Bubba und Ricky anlegt, nimmt Matt es mit Auktionsleiter Walt auf - ob das gut geht? Der Cowboy hat sich vorgenommen, in Fort Worth besonders auf die Qualität der Objekte zu achten. Jenny will nach einer langen Durststrecke endlich wieder auf einen Schatz stoßen.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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