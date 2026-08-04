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Storage Wars - Geschäfte in Texas

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 4vom 04.08.2026
Wettrüsten

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Storage Wars - Geschäfte in Texas

Folge 4: Wettrüsten

21 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Jenny und Mary reisen gemeinsam zur Auktion in Garland an und wollen ihre Konkurrenz mit Frauenpower beeindrucken. Das erste Lager scheint auch schon die perfekte Mischung an Objekten für die beiden Damen zu beinhalten. Doch "Flohmarktkönig" Kenny treibt die Gebote in die Höhe. Auch Victor hat bereits sein bis oben hin gefülltes Wunschlager erspäht - kann er es für sich gewinnen?

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