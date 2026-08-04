Staffel 5Folge 5vom 04.08.2026
SeitenwechselJetzt kostenlos streamen
Storage Wars - Geschäfte in Texas
Folge 5: Seitenwechsel
21 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Nach ihrem Erfolg in Garland beschließen Jenny und Mary auch auf der Auktion in Fort Worth zusammenzuarbeiten. Mit Erfolg: Die beiden Frauen können einen Lagerraum für sich gewinnen. Und nicht nur das: In einer Mini-Truhe scheint sich ein wahrer Schatz zu verstecken. Victor ist auf der Suche nach Werkzeug und Garagenausstattung. Der Auktionsbesucher will endlich wieder Gewinn machen - doch er hat beim Sichten seiner Lagerräume Unterstützung, die ihm kein Glück bringt.
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Storage Wars - Geschäfte in Texas
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: A&E Television Networks, LLC
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