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Storage Wars - Geschäfte in Texas

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 9vom 04.08.2026
Ton in Ton

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Storage Wars - Geschäfte in Texas

Folge 9: Ton in Ton

21 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Jenny und Mary geben ihrer Zusammenarbeit eine letzte Chance. Da die beiden Frauen zu zweit weniger verdienen als im Alleingang, überlegen sie, in Zukunft wieder getrennte Wege zu gehen. Auch Lesa will sich die großen Lagerräume in Dallas nicht entgehen lassen und ist auf Krawall gebürstet. Ricky und Bubba treffen einen alten Bekannten wieder - ganz zum Ärgernis der beiden Ranger.

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